Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı!
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09 Kasım 2020 01:02
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'yı Luiz Adriano'nun olüyle 1-0 yendiği maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun ayak bileği kırıldı. Acı içinde yerde kalan 37. yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyundan çıktı.

Brezilyalı futbolcu Felip Melo kenara gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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