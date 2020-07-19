Felipe Melo'dan Selçuk İnan için duygusal paylaşım

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, futbolu bırakan Selçuk İnan için mesajlar gönderdi.

Haber; Sporx.com
Felipe Melo'dan Selçuk İnan için duygusal paylaşım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 10:16
Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, Göztepe maçı sonrası basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo, Selçuk İnan'ın emeklilik açıklaması sonrası Instagram'dan Selçuk için paylaşımlar yaptı.

Melo, "Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve beraber kupalar kazanmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

2011-12 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Selçuk İnan, Felipe Melo ile iyi bir ikili olmuş ve Sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atmıştı.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için