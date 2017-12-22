Felipe Melo'dan Fatih Terim tepkisi!

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ile birlikte çalışan, tecrübeli teknik adamın geri dönüşüne sevinçle karşıladı.Galatasaray'ın resmi hesabından yaptığı Fatih Terim paylaşımının altına yorum yapan Felipe Melo, ayrıca 'Fatih Terim geri döndü' şeklinde de ayrı bir paylaşım yaptı.Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski de hiç Fatih Terim ile birlikte çalışmamasına karşın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.