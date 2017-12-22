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Felipe Melo'dan Fatih Terim tepkisi!

Felipe Melo, Galatasaray'ın Fatih Terim'i açıkladığı paylaşımın altına sevincini gösteren bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Felipe Melo'dan Fatih Terim tepkisi!
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22 Aralık 2017 00:40
Galatasaray'da Fatih Terim ile birlikte çalışan Felipe Melo, tecrübeli teknik adamın geri dönüşüne sevinçle karşıladı.

Galatasaray'ın resmi hesabından yaptığı Fatih Terim paylaşımının altına yorum yapan Felipe Melo, ayrıca 'Fatih Terim geri döndü' şeklinde de ayrı bir paylaşım yaptı.

İşte Felipe Melo'nun paylaşımları;







PODOLSKI DE PAYLAŞTI!

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski de hiç Fatih Terim ile birlikte çalışmamasına karşın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.






 

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