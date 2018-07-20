Felipe Melo, Real Madrid'in yeni yıldızını sakatladı!

Brezilya Ligi'nde oynanan Palmeiras - Santos maçınadamgasını vurdu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo,'in 45 milyon Euro'ya transfer ettiği ve hala Santos'ta oynayanya sert bir faul yaptı.Acı içinde yerde kalan 17 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının yardımı ile saha kenarına gelebildi. Melo, bu sert faulü ardından sarı kart gördü.'Yeni Neymar' olarak gösterilen Rodrygo, 45 milyon Euro bonservis ücreti ile Real Madrid'e transfer olmuştu.