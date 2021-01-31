Felipe Melo: "Palmeiraslı öleceğim"

Eski Galatasaraylı Felipe Melo, Libertadores şampiyonluğunun ardından konuştu.

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Felipe Melo: 'Palmeiraslı öleceğim'
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31 Ocak 2021 02:03
Libertadores Kupası'nı kazanan Palmeiras'ın kaptanı Felipe Melo, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

38 yaşındaki Felipe Melo kariyerinde ilk kez Libertadores Kupası şampiyonluğunu elde ederken kaptanlığını yaptığı takımda zafer ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Melo açıklamasında, "Palmeiraslı olarak doğmadım, sonradan oldum ve Palmeraslı öleceğim" diyerek sevgilisi olduğu taraftarlarıyla duygularını paylaştı.

Felipe Melo, Galatasaray'dan Inter'e transfer olduktan 2 yıl sonra Palmeiras'a önce kiralanmış, daha sonra da bonservisiyle 2017 yılında Brezilya ekibine katılmıştı.

Melo 2018 yılında Palmeiras'la Brezlya Ligi şampiyonluğu elde etmişti.



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