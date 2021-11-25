Felipe Melo'nun yeni takımı netleşiyor

Galatasaray'la da adı geçen Felipe Melo, takımı Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor.

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Felipe Melo'nun yeni takımı netleşiyor
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25 Kasım 2021 14:11
Galatasaray'da Fatih Terim'in devre arası futbolcu olarak kadroya katıp, ardından teknik ekibinde devam etmesini istediği Felipe Melo, kulübü Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor.

Brezilya basınından Gaucha ZH'nin iddiasına göre; 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Internacional tarafından sunulan iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

1 Ocak 2022'de serbest kalacak Melo'yla; Sao Paulo, Flamengo ve Fluminense de ilgileniyor.


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