Felipe Melo'nun yeni takımı netleşiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in devre arası futbolcu olarak kadroya katıp, ardından teknik ekibinde devam etmesini istediği Felipe Melo, kulübü Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor.



Brezilya basınından Gaucha ZH'nin iddiasına göre; 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Internacional tarafından sunulan iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.



1 Ocak 2022'de serbest kalacak Melo'yla; Sao Paulo, Flamengo ve Fluminense de ilgileniyor.





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