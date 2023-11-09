Felipe Melo: ''Mbappe benim gözümde aptal''

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe için çarpıcı ifadelerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Felipe Melo: ''Mbappe benim gözümde aptal''
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09 Kasım 2023 19:14
Son güncelleme 09 Kasım 2023 19:17
Fluminense ile Libertodores Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. 

Mbappe'nin Güney Amerika futbolunu küçümsemesi üzerine TNT Sports'a konuşan Melo, "Mbappe benim gözümde bir aptal. Güney Amerika futbolunun seviyesinin düşük olduğunu söylüyor. Avrupa'dan futbolcu aramak için Güney Amerika'ya geliyorlar. Fransa'ya gitmiyorlar. Güney Amerika futbolu hakkında böyle konuşamaz.'' dedi.

Bu konu hakkında Mbappe'nin konuşmamasını ifade eden Melo, ''Dünya Kupası finalinde 3 gol attı ama şampiyon Arjantin oldu. Daha öğrenecek çok şeyi var. Aslında 3-4 Ballon d'Or kazanacak kadar harika futbolcu ama çenesini kapatmalı." sözlerini sarf etti. 

Fluminense'de bu sezon 43 karşılaşmaya çıkan 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. 

 

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