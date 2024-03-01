Felipe Melo, kariyerinin 17. kupasını kazandı!

Felipe Melo'nun da fornasını giydiği Brezilya ekibi Fluminense, LDU Quito'yu 2-0 yenerek Güney Amerika Süper Kupası'nın sahibi oldu. Fluminense, tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Haber; AA
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Felipe Melo, kariyerinin 17. kupasını kazandı!
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01 Mart 2024 12:13
Son güncelleme 01 Mart 2024 14:29
2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenen Fluminense, şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

MELO'NUN 17. KUPASI!

Öte yandan Fluminense'nin kaptanı Felipe Melo böylece kariyerinin 17. kupasını kazanmış oldu.

Felipe Melo 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 8 kupasını Galatasaray formasıyla kaldırmıştı. 

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