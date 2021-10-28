Felipe Melo: "Galatasaray'dan benimle iletişime geçen olmadı"

Felipe Melo, Galatasaray'a Ocak ayında transfer olacağına ilişkin konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo: 'Galatasaray'dan benimle iletişime geçen olmadı'
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28 Ekim 2021 00:36
Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edilen Felipe Melo, ASpor'a transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Galatasaray'dan henüz teklif almadığını belirterek, "Şu ana kadar Galatasaray'dan benimle iletişime geçen kimse olmadı. Son dönemde herhangi bir teklif almadım" sözlerini kullandı.

Fatih Terim kadrosunda görmek istediğini sık sık ifade ettiği Melo hakkında, 'Her zaman iletişimdeyiz, Alo, Melo gel de diyebiliriz bir uçakla burada olur' sözlerini kullanmıştı.

Felipe Melo Galatasaray'da 2011, 2015 yılları arasında oynamış ve 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


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