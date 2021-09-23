Felipe Melo: "Galatasaray'a inanalım!"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Kayserispor maçı sonrasında bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo: 'Galatasaray'a inanalım!'
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23 Eylül 2021 10:12
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan kaydetti. Maç sonrası Sarı-kırmızılıların Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo, bir paylaşımda bulundu.

Melo, Galatasaray'ın bir paylaşımının altına, "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeterki inanalım ve destek verelim" yorumunda bulundu.

4 haftadır kazanamayan Galatasaray, 8 puanla 11. basamakta yer alıyor.


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