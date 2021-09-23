Felipe Melo: 'Galatasaray'a inanalım!'

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan kaydetti. Maç sonrası Sarı-kırmızılıların Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo, bir paylaşımda bulundu.



Melo, Galatasaray'ın bir paylaşımının altına, "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeterki inanalım ve destek verelim" yorumunda bulundu.



4 haftadır kazanamayan Galatasaray, 8 puanla 11. basamakta yer alıyor.



