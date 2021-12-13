Felipe Melo, Fluminense'de

Kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo'nun yeni takımı Fluminense oldu.

Haber; AA
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Felipe Melo, Fluminense'de
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13 Aralık 2021 22:11
Galatasaray'da da forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Melo, Fluminense'ye transferi öncesinde kariyerini Brezilya'nın Palmeiras takımında sürdürüyordu.


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