Felipe Melo: 'Bugün savaş var!'

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımında, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini yazdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımında, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini yazdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
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