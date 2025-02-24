Felipe Melo: "Bugün savaş var!"

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray forması giydi ve, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo: 'Bugün savaş var!'
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24 Şubat 2025 15:55
Son güncelleme 24 Şubat 2025 15:57
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımında, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.





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