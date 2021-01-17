Felipe Melo: "Beşiktaş maçında her şeyimizi ortaya koymalıyız"

Galatasaray'ın Brezilyalı eski oyuncusu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi motivasyon konuşması yaptı

Haber; Sporx.com
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Felipe Melo: 'Beşiktaş maçında her şeyimizi ortaya koymalıyız'
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17 Ocak 2021 15:35
Galatasaray'ın Brezilyalı eski oyuncusu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılıların mobil uygulamasına bir röportaj verdi.

Felipe Melo açıklamasında, "Tüm Galatasaray dünyasına... Galatasaray - Beşiktaş maçı çok önemli. Bu maçlar bir futbol maçından fazlasıdır. Futboldan daha fazlasını yapmalı hayatınızı sahada ortaya koymalısınız. Çünkü kazanmalıyız. Ve tarih şunu gösteriyor ki Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır. Seyirci olmayacak olsa da oyuncular orada olamayacak olan milyonlarda taraftar için oynamalı. Galatasaray hayattır. O yüzden Galatasaray için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bu maçı kazanmak için haydi bastırın çocuklar" dedi.





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