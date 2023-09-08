Felipe Melo 40'ında sözleşmesini uzattı

Fluminense, 40 yaşındaki Felipe Melo'yla sözleşmesini 2024 Aralık ayına kadar uzattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Felipe Melo 40'ında sözleşmesini uzattı
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08 Eylül 2023 03:33
Galatasaray'daki performansıyla taraftarlarının gönlünde taht kuran isimlerden Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini yeniledi.

Brezilya kulübünden yapılan açıklamada 40 yaşındaki Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 Aralık ayına kadar uzatıldığı açıklandı. İmzanın ardından açıklama yapan Melo, "Geçen yıl sakatlıklar nedeniyle takıma yeteri kadar yardım edemedim ama bu yıl daha iyi olacağını biliyorum. 1 yıl daha burada olacağım için çok ama çok mutluyum" diye konuştu.

Felipe Melo geçen yıl Pamleiras'tan Fluminense'ye transfer olmuş ve çıktığı toplam 37 maçta 2 gol kaydetmişti.

Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Felipe Melo, 3 de Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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