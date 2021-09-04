Felipe Melo: "1-2 yıl sonra bırakacağım"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, 1-2 yıl sonra futbolu bırakacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo: '1-2 yıl sonra bırakacağım'
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04 Eylül 2021 19:15
Felipe Melo, Arjantin TyC Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair ipuçlarını paylaştı.

Palmeiras ile olan sözleşmesi Aralık ayı sonunda bitecek olan Melo, River Plate iddialarıyla ilgili konuşan Melo, "Hayır, River Plate için oynamam. Benim için tıpkı Corinthians gibiler. Palmeiras'ı bu kadar çok severken nasıl Corinthians forması giyebilirim ki... Bu takımlardan nefret ettiğim için değil, formasını giydiğim ve sevdiğim takımlara saygı duyduğum için. Boca hiç oynamadığım bir takım ama çok seviyorum. Zaten geçmişte de Boca Juniors hakkında çok konuşmuştum." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, "Arjantin futbolunu çok severim. En büyük idolüm Juan Sebastian Veron ama hiçbir Arjantin kulübünü arayıp 'Lütfen beni alın' diyemem. Palmeiras'tayım ve burada çok mutluyum. Aralık ayına kadar sözleşmem var. Ne olacağını bilmiyorum ama Palmeiras'ta devam etmeyi çok isterim." dedi.

Futbolu bırakacağı tarihle ilgili gelen soruya 38 yaşındaki futbolcu, "1 ya da 2 yıl daha oynayıp kariyerimi bitirmeyi düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, 2017'den bu yana da Brezilya'da Palmeiras'ta top koşturuyor.


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