Felipe Mateos: 'Kazanmak için atak yaparken gol yedik'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, rakip on kişi kaldıktan sonra kazanma isteğiyle atak yaptıklarını ancak son dakikalarda kalelerinde golü gördüklerini söyledi.



Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor maçının ligdeki Antalyaspor maçına çok benzediğini dile getirdi.



Antalyaspor maçına da iyi başladıklarını ve golü bulduklarını hatırlatan Mateos, "Aslında ilk 25-30 dakikaya baktığımızda iyi yönde götürüyorduk, domine etmiştik. Rakip biraz daha oyuna etkinliğini koyana kadar istediğimiz futbolu oynayarak golü de bulmuştuk. Ancak gerek duran toplarda, gerek Gradel gibi bireysel anlamda yetenekli oyuncularıyla, direkt ileri atak yapabilen oyuncularla beraberliği sağladılar." ifadelerini kullandı.



Mateos, ikinci yarıya farklı bir strateji ile çıktıklarını belirterek, topa sahip olup, ataklar yapmak istediklerini vurguladı.



Bu dakikalarda yakaladıkları fırsatları gole çevirebilmeleri durumunda maçın hikayesinin farklı olabileceğini dile getiren Mateos, şöyle konuştu:



"Karşımızda iyi oyunculardan kurulu, tecrübeli bir ekip vardı. Oyunu toplu ve topsuz kontrol ederken gerektiğinde farklı stratejiler de yapabiliyorlardı. Çünkü topsuz oyunda atakları faulle kesmeleri, pozisyonu düşürmeleri, gerektiği yerlerdeki hamlelerle bugün son dakikaya kadar maçı taşıdılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da biz biraz daha yüklendik. Kazanma isteğiyle atak yaptığımız bu dakikalarda maalesef kalemizde golü gördük."



Mateos, buradan pozitif örnekleri ikinci maça taşıyarak daha iyi hazırlanmak istediklerini kaydetti.



Kupa maçı öncesi ligde tekrar Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Mateos, "Bu maçta öncelikle kendimize daha sonra tüm kamuoyuna Alanyaspor'un gücünü göstermek için sahada olacağız." şeklinde konuştu.





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