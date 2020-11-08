Felipe Massa: 'Geleceğin şampiyonu Verstappen!'

Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, genç pilot Max Verstappen hakkında açıklamalarda bulundu.



Verstappen'in çok önemli bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyen Massa, "Her şeyden önce Verstappen'in çok özel bir yetenek olduğunu söylemeliyiz. O kesinlikle gelecekteki bir Formula 1 şampiyonu, bundan hiç şüphem yok. Şimdiye kadar şampiyonluğu kazanacak arabaya sahip olamaması çok yazık. Umarım çok yakında başarılı olru. Bu, dünyadaki tüm hayranları tarafından arzu edilen tek şey. Çünkü o her şeye sahip, inanılmaz bir yetenek." dedi.



Başarılı pilotun hatalarının gençliğinden kaynaklandığını söyleyen efsane pilot, "Kariyerinin başlangıcında çok hızlı yükselmesine rağmen birkaç hata yaptığını dürüstçe söylemeliyiz. Sonuç olarak pek çok şansı kaçırdı. Gençken bu normal, bu hataları görmüyorsunuz. O, şampiyonluğu kazanmaya hazır." ifadelerini kullandı.



