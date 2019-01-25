Felipe Caicedo'nun golleri izle, G.Saray'ın transfer listesindeki Felipe Caicedo'nun asistlerini izle

Galatasaray'ın transfer listesindeki Felipe Caicedo'nun gollerini ve asistlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Felipe Caicedo kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.

25 Ocak 2019 04:35
Felipe Caicedo'nun golleri izle, G.Saray'ın transfer listesindeki Felipe Caicedo'nun asistlerini izle
Felipe Caicedo gol ve asistlerini izle! Galatasaray'ın Lazio'dan Felipe Caicedo'yu transfer listesine aldığı belirtildi. Alan, Tetteh ve Pato'dan haber bekleyen Caicedo'yu B planı olarak tutan Galatasaray, golcü oyuncu için resmi açıklama yaptı mı? Felipe Caicedo hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ
FELIPE CAICEDO KİMDİR?

"Basel'de oynarken teknik direktörüm beni sağ kanatta oynatıyordu. Ben de futbol oynamak istiyordum, bu role alıştım. Elbette, merkez forvet olarak daha rahatım. Ancak, sağ kanatta da oynayabiliyorum. Takım için nerede faydalı olacaksam, orada oynarım."

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ OKUDU

Zorlu bir çocukluk geçiren Caicedo, Ekvador'dan İsviçre'ye gittikten sonra üniversite okumaya karar verdi ve yazılımcı oldu. Bilgisayarlara çok ilgili olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bilgisayarlar için deliriyordum ve İsviçre'de bilgisayar üzerine üniversite okudum ve mezun oldum. Annem bunun için çok mutlu oldu. Basel'e gitmek benim için inanılmazdı" ifadelerini kullanıyor.



Felipe Caicedo, kariyerinde hangi bölgelerde oynadı?

- 185 kez forvet 
- 13 kez sağ kanat
- 7 kez sol kanat 
- 1 kez forvet arkası

Caicedo'nun kariyerinde forma giydiği kulüpler

Manchester City 
Espanyol 
Lokomotiv Moskova 
Basel 
Lazio 
Levante 
Malaga
Sporting 
Al-Jazira

FELIPE CAICEDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Eylül 1988
Uyruğu: Ekvador
Doğduğu il: Guayaquil
Yaşı: 30
Boyu: 1,83
Mevki: Santrfor
Ayak: Sağ
Güncel kulüp: Lazio
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2020
Milli takım: 68 maç 22 gol
Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 17 maç 2 gol 3 asistGalatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pato transferinden sonuç alamayan ve Alan transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir flaş hamle daha yaptı ve Caicedo için Lazio'nun kapısını çaldı.

BipSpor'un haberine göre, forvet transferi için İtalya'ya giden Şükrü Hanedar'ın Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo transferi için 3 milyon euroluk teklif sundu ve beklemeye geçti. Ekvadorlu futbolcu ile anlaşan Galatasaray'ın Lazio'dan gelecek olan cevaba göre transfer stratejisini ilerleteceği kaydedildi.

Son 13 yılda 10 farklı kulüpte forma giyen Caicedo, 2017'de Espanyol'dan Lazio'ya 2.5 milyon euroya transfer olmuştu. Ekvatorlu futbolcu, kariyerinde sadece 2010-2011 sezonunda çift haneli gol sayısına ulaştı ve bu sezon Lazio forması altında 17 maçta 2 golün altına imza attı. Caicedo'nun 13 sezonda toplam 70 lig golünün altına imza atması da dikkatlerden kaçmadı.

Lazio ile olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek olan ve forvet, sağ açık pozisyonlarında görev alan Caicedo, Ekvator Milli Takımı'nda 68 maçta 22 kaydetti.

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