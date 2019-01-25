Felipe Caicedo'nun golleri izle, G.Saray'ın transfer listesindeki Felipe Caicedo'nun asistlerini izle

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ

FELIPE CAICEDO KİMDİR?



"Basel'de oynarken teknik direktörüm beni sağ kanatta oynatıyordu. Ben de futbol oynamak istiyordum, bu role alıştım. Elbette, merkez forvet olarak daha rahatım. Ancak, sağ kanatta da oynayabiliyorum. Takım için nerede faydalı olacaksam, orada oynarım."



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Zorlu bir çocukluk geçiren Caicedo, Ekvador'dan İsviçre'ye gittikten sonra üniversite okumaya karar verdi ve yazılımcı oldu. Bilgisayarlara çok ilgili olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bilgisayarlar için deliriyordum ve İsviçre'de bilgisayar üzerine üniversite okudum ve mezun oldum. Annem bunun için çok mutlu oldu. Basel'e gitmek benim için inanılmazdı" ifadelerini kullanıyor.







Felipe Caicedo, kariyerinde hangi bölgelerde oynadı?



- 185 kez forvet

- 13 kez sağ kanat

- 7 kez sol kanat

- 1 kez forvet arkası



Caicedo'nun kariyerinde forma giydiği kulüpler



Manchester City

Espanyol

Lokomotiv Moskova

Basel

Lazio

Levante

Malaga

Sporting

Al-Jazira



FELIPE CAICEDO KİMDİR?



Doğum tarihi: 5 Eylül 1988

Uyruğu: Ekvador

Doğduğu il: Guayaquil

Yaşı: 30

Boyu: 1,83

Mevki: Santrfor

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: Lazio

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2020

Milli takım: 68 maç 22 gol

Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 17 maç 2 gol 3 asistGalatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pato transferinden sonuç alamayan ve Alan transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir flaş hamle daha yaptı ve Caicedo için Lazio'nun kapısını çaldı. "Basel'de oynarken teknik direktörüm beni sağ kanatta oynatıyordu. Ben de futbol oynamak istiyordum, bu role alıştım. Elbette, merkez forvet olarak daha rahatım. Ancak, sağ kanatta da oynayabiliyorum. Takım için nerede faydalı olacaksam, orada oynarım."BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ OKUDUZorlu bir çocukluk geçiren Caicedo, Ekvador'dan İsviçre'ye gittikten sonra üniversite okumaya karar verdi ve yazılımcı oldu. Bilgisayarlara çok ilgili olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bilgisayarlar için deliriyordum ve İsviçre'de bilgisayar üzerine üniversite okudum ve mezun oldum. Annem bunun için çok mutlu oldu. Basel'e gitmek benim için inanılmazdı" ifadelerini kullanıyor.Felipe Caicedo, kariyerinde hangi bölgelerde oynadı?- 185 kez forvet- 13 kez sağ kanat- 7 kez sol kanat- 1 kez forvet arkasıCaicedo'nun kariyerinde forma giydiği kulüplerManchester CityEspanyolLokomotiv MoskovaBaselLazioLevanteMalagaSportingAl-JaziraFELIPE CAICEDO KİMDİR?5 Eylül 1988Ekvador: Guayaquil301,83: SantrforSağ: Lazio30 Haziran 2020: 68 maç 22 gol2.5 milyon Euro17 maç 2 gol 3 asistGalatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pato transferinden sonuç alamayan ve Alan transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir flaş hamle daha yaptı ve Caicedo için Lazio'nun kapısını çaldı.

, forvet transferi için İtalya'ya giden Şükrü Hanedar'ın Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo transferi için 3 milyon euroluk teklif sundu ve beklemeye geçti. Ekvadorlu futbolcu ile anlaşan Galatasaray'ın Lazio'dan gelecek olan cevaba göre transfer stratejisini ilerleteceği kaydedildi.

Son 13 yılda 10 farklı kulüpte forma giyen Caicedo, 2017'de Espanyol'dan Lazio'ya 2.5 milyon euroya transfer olmuştu. Ekvatorlu futbolcu, kariyerinde sadece 2010-2011 sezonunda çift haneli gol sayısına ulaştı ve bu sezon Lazio forması altında 17 maçta 2 golün altına imza attı. Caicedo'nun 13 sezonda toplam 70 lig golünün altına imza atması da dikkatlerden kaçmadı.

Lazio ile olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek olan ve forvet, sağ açık pozisyonlarında görev alan Caicedo, Ekvator Milli Takımı'nda 68 maçta 22 kaydetti.