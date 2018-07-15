Felipe Anderson West Ham'da

ekiplerinden, Brezilyalı orta saha oyuncusurenklerine bağladı.Londra ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Lazio takımında forma giyenyaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.İngiliz basını, transfer için başkent temsilcisinin kasasından 36 milyon sterlin çıktığını, bu rakamın kulüp için rekor olduğunu yazdı.Brezilya'nın 2016 yılında olimpiyat altını kazanan milli takım kadrosunda yer alan Anderson, Lazio ile çıktığı 177 maçta 34 gol attı.