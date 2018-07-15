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Felipe Anderson West Ham'da

Londra ekibi, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Felipe Anderson West Ham'da
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15 Temmuz 2018 15:13
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West  Ham United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Anderson'u renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için başkent temsilcisinin kasasından 36 milyon sterlin çıktığını, bu rakamın kulüp için rekor olduğunu yazdı.

Brezilya'nın 2016 yılında olimpiyat altını kazanan milli takım kadrosunda yer alan Anderson, Lazio ile çıktığı 177 maçta 34 gol attı.

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