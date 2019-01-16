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Feghouli'yi soran kaçıyor

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'yi elden çıkarma planları yapılıyor .

Kaynak: Sabah
Feghouli'yi soran kaçıyor
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16 Ocak 2019 12:25
Garry Rodrigues için Al İttihad ile anlaşan Galatasaray yönetiminin, yeni hedefi Feghouli'yi göndermek.

Cezayirli için teklifler geliyor ama Arap ülkelerinden ve Çin'den gelen öneriler bile neredeyse Galatasaray'da aldığı kadar olunca yerinden kıpırdamıyor.

Son olarak Suudlar adına bir menajer, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak 4.5 milyon euro kazandığını öğrenince geri adım attı.

Sofiane Feghouli, bu sezon Galatasaray formasını 17 maçta giymiş 2 de gol atmıştı.

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