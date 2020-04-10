Younes Belhanda'nın yakın dostu olan Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan bir transfer iddiası geldi. Lonjon, twitter hesabından sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini ileri sürdü.Lonjon'un iddiasına göre, Galatasaray sezon sonunda Sofiane Feghouli'yi elden çıkarabilirse yerine Trezeguet'yi renklerine bağlayacak.25 yaşındaki yıldız, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig'de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.Aston Villa'nın Premier Lig'de düşme hattında yer alması Aslan'ı yeniden harekete geçirdi… Şu anda 19. sırada yer alan A.Villa, Championship'e düşerse kiralama teklifi yapılacak.Mısırlı oyuncunun sözleşmesinde 'takımın küme düşmesi durumunda' ayrılık maddesi olduğu belirtiliyor. Trezeguet daha önce G.Saray'da oynamayı çok istediğini söylemişti.Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro ödeyerek aldığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu için son iki yılda birçok girişim yapan Sarı-Kırmızılılar bir türlü hedefine ulaşamamıştı.