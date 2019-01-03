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Feghouli'nin sözleşmesinde özel madde! Serbest kalma bedeli...

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli takımdan ayrılmak için tek bir şart sundu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma gitmek.

Kaynak: Sabah
Feghouli'nin sözleşmesinde özel madde! Serbest kalma bedeli...
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03 Ocak 2019 08:24
Galatasaray, Garry Rodrigues'i 10 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a satarken, Maicon, Mariano ve Eren Derdiyok'un satışı için görüşmelerini sürdürüyor.

Takımın 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret ile en çok kazanan ismi durumunda olan Feghouli ise Arap ülkeleri ve Çin'e gitmeyi aklından bile geçirmiyor...

Galatasaray ile 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli orta saha oyuncusunun, ayrılmak için tek şartı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek. Ancak yüksek maaşı nedeniyle Avrupa'dan talibi olmayan Feghouli'nin sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlaması kesinleşti.

Teknik heyet son haftalarda form tutan Cezayirli oyuncudan faydalanmak istiyor.

Feghouli sözleşmesindeki madde gereği sezon sonu 4 milyon 250 bin Euro'ya serbest kalıyor.




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