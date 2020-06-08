Falcao'dan sonra 3 milyon 850 bin Euro ile Galatasaray'ın en çok kazanan 2. ismi olan Sofiane Feghouli 5 yıllık imza atarken sözleşmesine özel madde koydurmuştu.Feghouli'nin geçen sezon sonunda Körfez ülkelerine geçerli 4.250 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyordu. Ancak Galatasaray'da mutlu olan Cezayirli oyuncu, gelen cazip teklifleri değerlendirmedi.2 yıl daha sözleşmesi bulunan Feghouli'nin opsiyonu kalkarken Galatasaray da yıldız futbolcuya artık 10 milyon euro değer biçiyor.