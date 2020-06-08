Feghouli'nin Körfez'e çıkışı yok

Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'nin Arap kulüplerine transferi halinde geçerli olan 4 milyon 250 bin Euro'luk serbest kalma maddesi rafa kalktı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Feghouli'nin Körfez'e çıkışı yok
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08 Haziran 2020 09:14
Falcao'dan sonra 3 milyon 850 bin Euro ile Galatasaray'ın en çok kazanan 2. ismi olan Sofiane Feghouli 5 yıllık imza atarken sözleşmesine özel madde koydurmuştu.

Feghouli'nin geçen sezon sonunda Körfez ülkelerine geçerli 4.250 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyordu. Ancak Galatasaray'da mutlu olan Cezayirli oyuncu, gelen cazip teklifleri değerlendirmedi.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Feghouli'nin opsiyonu kalkarken Galatasaray da yıldız futbolcuya artık 10 milyon euro değer biçiyor.

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