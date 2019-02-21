Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin Kasımpaşa maçındaki etkili performansı ve üç golü Fransız basınında geniş yer buldu.Medyada, "Feghouli kendisini eleştirenleri susturdu. Galatasaray'ın ona karşı güveni arttı. Taraftarların ona karşı hayranlıkları yüksek... Benfica karşısında da takımın tur umudunu omuzlarında fazlasıyla hissediyor. Fatih Terim de kendisine güveniyor" yorumları yapıldı.Cezayir basını da Feghouli'nin iyi performansının milli takım için sevindirici olacağı belirtilerek, ALG24 adlı internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı: "Feghouli, Galatasaray ile yeniden birleşti."