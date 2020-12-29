Feghouli'nin durumu belli oldu

Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek

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Feghouli'nin durumu belli oldu
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29 Aralık 2020 09:24
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk eden Feghouli'nin dün MR'ı çekildi.

Sağ arka adalesinde ağrılar olan Cezayirli futbolcunun en az 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

Ocak ayında lig ve kupada arka arkaya maçlara çıkacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin yerine Trabzon'da oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram'ı ilk 11'e monte edecek.

Böylelikle Feghouli ligde Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahada olmayacak 

 


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