Feghouli'den Taylan Antalyalı için milli takım mesajı

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında Sofiane Feghouli'den Taylan Antalyalı için milli takım mesajı geldi.

Haber; Sporx.com
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Feghouli'den Taylan Antalyalı için milli takım mesajı
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08 Kasım 2020 22:38
Galatasaray'da sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak çıkış yapan Taylan Antalyalı, Sivasspor maçı sonrasında Sofiane Feghouli ile sarı-kırmızılı taraftarların çokça paylaştığı kısa bir sohbete imza attı.

25 yaşındaki oyuncu, 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından "Milli araya galibiyetle girmek önemliydi, bravo takım!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşıma ilk cevap veren isimlerden biri olan Sofiane Feghouli de, oyuncunun milli takıma çağrılması gerektiği yönünde mesaj yollarken, "Taylan milli takım" ifadesini kullandı.

Taylan Antalyalı da bunun üzerine gülerek cevap verdi.





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