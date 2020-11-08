Feghouli'den Taylan Antalyalı için milli takım mesajı

'da sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak çıkış yapan, Sivasspor maçı sonrasında Sofiane Feghouli ile sarı-kırmızılı taraftarların çokça paylaştığı kısa bir sohbete imza attı.25 yaşındaki oyuncu, 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından "Milli araya galibiyetle girmek önemliydi, bravo takım!" şeklinde bir paylaşım yaptı.Paylaşıma ilk cevap veren isimlerden biri olan Sofiane Feghouli de, oyuncunun milli takıma çağrılması gerektiği yönünde mesaj yollarken, "Taylan milli takım" ifadesini kullandı.Taylan Antalyalı da bunun üzerine gülerek cevap verdi.