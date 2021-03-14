Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Feghouli'den Taylan Antalyalı mesajı geldi.

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Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı
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14 Mart 2021 09:44
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Feghouli'den Taylan Antalyalı mesajı geldi.

Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşıma yorumda bulunan Feghouli, Şenol Güneş'e mesaj yollayarak 'Milli Takım için Taylan hazır' yazdı. Yıldız ismin bu yorumu kısa sürede büyük beğeni topladı. Taylan da Feghouli'ye teşekkür etti.






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