Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Feghouli'den Taylan Antalyalı mesajı geldi.Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşıma yorumda bulunan Feghouli, Şenol Güneş'e mesaj yollayarak 'Milli Takım için Taylan hazır' yazdı. Yıldız ismin bu yorumu kısa sürede büyük beğeni topladı. Taylan da Feghouli'ye teşekkür etti.