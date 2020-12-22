Feghouli'den bu sezon ilk gol!

Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez ligde fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Feghouli'den bu sezon ilk gol!
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22 Aralık 2020 23:00
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez ligde fileleri havalandırdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Göztepe karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken, kendi adına sezonun ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 2017-2018 ve 2018-2019'da elde edilen şampiyonluklarda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çeken Feghouli, 94. Süper Lig karşılaşmasında 22. golünü buldu.






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