Feghouli'den bu sezon ilk gol!

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez ligde fileleri havalandırdı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Göztepe karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken, kendi adına sezonun ilk golünü attı.
Sarı-kırmızılı ekipte 2017-2018 ve 2018-2019'da elde edilen şampiyonluklarda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çeken Feghouli, 94. Süper Lig karşılaşmasında 22. golünü buldu.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Göztepe karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken, kendi adına sezonun ilk golünü attı.
Sarı-kırmızılı ekipte 2017-2018 ve 2018-2019'da elde edilen şampiyonluklarda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çeken Feghouli, 94. Süper Lig karşılaşmasında 22. golünü buldu.
Sofiane Feghouli, Galatasaray'da bu sezon ilk kez ağları sarstı.
🥅14 maç
⚽1 gol
🎯3 asist pic.twitter.com/rOj5NqdoKP
— Sporx (@sporx) December 22, 2020