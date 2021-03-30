Feghouli ve N'Koudou pahalı geldi, hedef Garry Rodrigues

Galatasaraylı Feghouli ve Beşiktaşlı N'Koudou'dan yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçen Olympiakos'un yeni hedefi Garry Rodrigues.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Feghouli ve N'Koudou pahalı geldi, hedef Garry Rodrigues
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30 Mart 2021 00:28
Yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Olympiakos'un kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak istediği belirtilirken eski Galatasaray ve Fenerbahçeli Garry Rodrigues de karar kılındığı iddia edildi.

Yunan basınının sayfalarına taşıdığı haberlere göre Olympiakos'un yeni kanat transferi baktığı söylenirken ilk belirlenen 2 ismin Beşiktaşlı N'Koudou ile Galatasaraylı Feghouli olduğu yazıldı. Sözleşmeleri devam eden iki ismin yıllık kazançlarının Olympiakos'a pahalı geldiği ve Yunan ekibinin yeni hedefinin Garry Rodrigues olduğu belirtildi.

Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'nin yanı sıra Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanan N'Koudou'nun transferinden ise vazgeçildiği belirtildi.

2017 yılında PAOK'tan Galatasaray'a 3.5 milyon euroya transfer olan Garry Rodrigues, 2019'da Al-Ittihad'a 9 milyon euroya satılmıştı. Rodrigueaz geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olrak forma giymiş ve performansı yeterli bulunmayarak bonservisi alınmadan geri yollanmıştı.



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