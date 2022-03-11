Feghouli: 'Tüm Türkiye'yi mutlu ettik!'

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



Feghouli, "Dinleneceğiz. Barcelona rövanşından önce derbi var. O maçta iyi oynayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.



Kendisine gelen övgüler üzerine Cezayirli oyuncu, "Bu sadece benim işim değil, bu bir takım işiydi. Takım olarak çok iyi oynadık. Bu seviyede de böyle oynamak gerekiyordu. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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