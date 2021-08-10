Feghouli transferine Onyekuru engeli

Bi dönem Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos'un bu transferi gerçekleştirme şansı olmadığı bildirildi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Feghouli transferine Onyekuru engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2021 09:45
Galatasaray'ın göndermek istediği Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos, hücum oyuncusu tercihini Onyekuru'dan yana kullandı.

Nijeryalı kanat oyuncusuna 5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Yunan kulübünün Feghouli için bütçesi ise kalmadı.

3.850 milyon Euro garanti para kazanan Cezayirli oyuncunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Sarı kırmızılılar, kulüp bulamadığı takdirde tazminat ödeyerek Feghouli'yi göndermeyi planlıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.