Feghouli transferine Onyekuru engeli

Galatasaray'ın göndermek istediği Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos, hücum oyuncusu tercihini Onyekuru'dan yana kullandı.



Nijeryalı kanat oyuncusuna 5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Yunan kulübünün Feghouli için bütçesi ise kalmadı.



3.850 milyon Euro garanti para kazanan Cezayirli oyuncunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Sarı kırmızılılar, kulüp bulamadığı takdirde tazminat ödeyerek Feghouli'yi göndermeyi planlıyor.



