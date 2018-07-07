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Feghouli, teknik heyeti şaşırttı

Tatilden fazla kilolarıyla dönen ve kendisi için özel bir çalışma programı hazırlanan Feghouli, teknik heyetin tepkisini çekti ve Fatih hocanın Cezayirli oyuncu ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Feghouli, teknik heyeti şaşırttı
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07 Temmuz 2018 12:46
Tatilden fazla kilolarıyla dönen ve kendisi için özel bir çalışma programı hazırlanan Feghouli, teknik heyetin tepkisini çekti.

Bu sezon takımın en önemli kozlarından biri olması beklenen Cezayirli futbolcuyla, Fatih hocanın özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Terim'in, İsviçre kampında Feghouli'den ekstra çalışmalar yapmasını isteyeceği ve bir an önce fizik ve kondisyon seviyesini takımla eşitlemesini talep edeceği belirlendi.

Feghouli geçen sezon da kiloları ile sık sık gündeme gelmişti



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