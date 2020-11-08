Feghouli: "Sezon sonunda şampiyonluk istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Sivasspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Feghouli: 'Sezon sonunda şampiyonluk istiyoruz'
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08 Kasım 2020 21:20
Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor karşısında kazanmayı çok istediklerini ifade eden Feghouli, ""Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Sahada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz." dedi. 

Feghouli açıklamalarının devamında; "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, Sivasspor karşısında da öyle oldu. Sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor" dedi.



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