Feghouli Milli Takım idmanına çıkamadı

Afrika Kupası için Cezayir Milli Takım kampında bulunan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin sakatlığı nedeniyle çalışmalara katılamadığı aktarıldı.



Cezayir basını, Fegholi'nin 3 Ocak'ta yapılan idmana çıkmadığı bilgisini aktarırken aktarırken oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylardaha sonra aktarıldı.



Feghouli'nin son durumuyla ilgili konuşan Cezayir Milli Takımı İletişim Sorumlusu Saleh Bey Aboud yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ve 11 Ocak'taki Sierra Leone maçına kadar hazır olacağı aktarıldı.





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