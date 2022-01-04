Feghouli Milli Takım idmanına çıkamadı

Milli Takıma davet edilen Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Afrika Kupası'na hazırlanan Cezayir'de yapılan son idmana çıkamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Feghouli Milli Takım idmanına çıkamadı
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04 Ocak 2022 08:10
Afrika Kupası için Cezayir Milli Takım kampında bulunan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin sakatlığı nedeniyle çalışmalara katılamadığı aktarıldı.

Cezayir basını, Fegholi'nin 3 Ocak'ta yapılan idmana çıkmadığı bilgisini aktarırken aktarırken oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylardaha sonra aktarıldı.

Feghouli'nin son durumuyla ilgili konuşan Cezayir Milli Takımı İletişim Sorumlusu Saleh Bey Aboud yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ve 11 Ocak'taki Sierra Leone maçına kadar hazır olacağı aktarıldı.


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