Feghouli kadroda, Ghezzal çağırılmadı

9 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Kupası'nda kulüpler kadrolarını açıklarken turnuvanın iddialı ekiplerinden Cezayir de beklenen açıklamayı yaptı.Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıklanan kadrosunda Galatasaray'dan Sofiane Feghouli yer alırken Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise kendisine yer bulamadı. Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda daha önce çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.Öte yandan 29 yaşındaki Rachid Ghezzal, U20 seviyesinde Fransa forması giyerken A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullanmıştı.