Feghouli için Olympiakos devrede

Galatasaray'da sezonun son bölümünde gözden düşen ve satış listesine konulan Sofiane Feghouli'ye talip çıktı.Yunaan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos'un 32 yaşındaki kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat önermeyi planladığı belirtildi. Olympiakos'un Feghouli'yi çok istediği ancak maaşında indirim yapması halinde transfere sıcak bakacağına vurgu yapıldıSarı kırmızılılar, 1 yıl daha kontratı olan ve yıllık garanti ücret olarak 3.8 milyon Euro alan Cezayirli futbolcuyu bedelsiz olarak da elden çıkarmaya sıcak bakıyor.Olympiakos'a transferiyle ilgili çıkan haberler sonrası Yunanistan'da sezonu şampiyon tamamlayan Olympiakos taraftarları sosyal medyada Feghouli haberlerini olumlu karşılarken, Feghouli'nin Fenerbahçe'den bedelsiz transfer edilen ve son iki sezonda müthiş bir performans sergileyen Fransız futbolcu Valbuena gibi bir çıkış yakalayabileceği yönünde yorumlar yapıldı.Galatasaray'a 2017/18 sezonunun başında gelen Sofiane Feghouli, kulüp kariyerindeki bütün kupaları Sarı-kırmızılı forma altında kazandı. İlk sezonunda ligde 6 gol 9 asistle oynayan Feghouli, ikinci sezonu 9 gol 6 asistle tamamladı. Galatasaray bu iki sezonda da şampiyon oldu. Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonu 6 gol 4 asistle noktalayan Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla biten geçen sezonu ise 2 gol 4 asistle sonlandırdı.