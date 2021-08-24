Feghouli'den 216 gün sonra gol!

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Son olarak geçen sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor müsabakasında gol bulan tecrübeli futbolcu, ligde 216 gün sonra rakip fileleri havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında da 1 gol bulan Feghouli, bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.
Son olarak geçen sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor müsabakasında gol bulan tecrübeli futbolcu, ligde 216 gün sonra rakip fileleri havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında da 1 gol bulan Feghouli, bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.