Feghouli Cezayir formasıyla golünü attı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir ile Zimbabve karşı karşıya geldi.
Stade du 5 Juillet 1962 Stadı'nda oynanan maçı Cezayir 3-1 kazanırken Galatasaraylı Feghouli'den gol geldi.
Karşılaşmada Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Bounedjah, 43. dakikada Feghouli ve 67. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Zimbabve'nin tek sayısı ise 79. dakikada Kadewere'den geldi.
Stade du 5 Juillet 1962 Stadı'nda oynanan maçı Cezayir 3-1 kazanırken Galatasaraylı Feghouli'den gol geldi.
Karşılaşmada Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Bounedjah, 43. dakikada Feghouli ve 67. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Zimbabve'nin tek sayısı ise 79. dakikada Kadewere'den geldi.