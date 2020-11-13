Feghouli Cezayir formasıyla golünü attı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zimbabve'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Galatasaraylı Feghouli takımının 2. golünü kaydetti.

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Feghouli Cezayir formasıyla golünü attı
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13 Kasım 2020 00:50
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir ile Zimbabve karşı karşıya geldi.

Stade du 5 Juillet 1962 Stadı'nda oynanan maçı Cezayir 3-1 kazanırken Galatasaraylı Feghouli'den gol geldi.

Karşılaşmada Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Bounedjah, 43. dakikada Feghouli ve 67. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Zimbabve'nin tek sayısı ise 79. dakikada Kadewere'den geldi.



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