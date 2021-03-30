Feghouli attı Cezayir farklı kazandı

Cezayir'in sahasında Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Galatasaraylı Feghouli takımının 2. golünü attı ve 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Feghouli attı Cezayir farklı kazandı
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30 Mart 2021 00:04
Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Sofiane Feghouli de golünü attı.

Maçın 24. dakikasında Mandi'nin ardomdam 58. dakikada Feghouli, Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getirdi. 64'te Mahrez penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kaydetti.

Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



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