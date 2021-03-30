Feghouli attı Cezayir farklı kazandı

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Sofiane Feghouli de golünü attı.
Maçın 24. dakikasında Mandi'nin ardomdam 58. dakikada Feghouli, Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getirdi. 64'te Mahrez penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kaydetti.
Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Maçın 24. dakikasında Mandi'nin ardomdam 58. dakikada Feghouli, Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getirdi. 64'te Mahrez penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kaydetti.
Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.