Feghouli, Antalya kampını salladı

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, ikinci yarıda takımının en büyük kozu olacak. Sarı kırmızılı takımda ilk yarının son bölümünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Feghouli, Antalya kampının en başarılı isimleri arasında yer aldı.Teknik direktör Fatih Terim ile de iletişimini güçlendiren tecrübeli futbolcu, şu an takımın en büyük silahı konumda. Hırsıyla da dikkat çeken futbolcu, sezonun ikinci yarısında en fazla katkı vermesi beklenen oyuncu.Feghouli'nin performansından memnun olan Galatasaray teknik heyeti, ikinci yarıda ona çok güveniyor