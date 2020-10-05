Feghouli, Abdurrahim Albayrak'ı da isyan ettirdi!

Galatasaray'da son günlerin en çok eleştiri alan oyuncularının başında gelen Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki vasat performansıyla şimşekleri üzerine çekti. Teknik direktör Fatih Terim de Cezayirli futbolcuya 45 dakika dayanabildi.



İlk yarının son bölümüne doğru yaşanan bir pozisyonda ise maçı protokol tribününden takip eden Galatasaraylı yöneticiler adeta saç baş yoldu. Rakip kaleye gitmek isteyen Galatasaray'da aynı dakika içerisinde 2 kez ayağına topu alan Feghouli, rakip kaleye gitmek yerine ikisinde de geriye pas vermeyi tercih etti.



Cezayirli'nin hücumu düşünmek yerine geri pas vererek atağı söndürmesi, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı çok kızdırdı. Oturduğu yerden fırlayan Albayrak'ın "Yeter artık" diye bağırarak Feghouli'ye tepki göstermesi dikkat çekti.



