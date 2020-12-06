Feghouli, 9 maçta geçen sezonu yakaladı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Feghouli, 9 maçta geçen sezonu yakaladı
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06 Aralık 2020 09:53
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor karşısında da asistlerine devam etti.

Geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu üç gol pası vermişti.

Feghouli bu rakama henüz 9. maçında ulaşarak sarı-kırmızılıların bu sezon en çok asist yapan ismi oldu.

2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda da 6 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, yıldızlaştığı dönemleri yakalayacağının da sinyallerini verdi.



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