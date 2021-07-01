Federico Cherubini: 'Ronaldo'dan ayrılık sinyali almadık'

Juventus Futbol Direktörü Federico Cherubini, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.



36 yaşındaki yıldızın ayrılmayacağını belirten Cherubini "Cristiano Ronaldo için teklif almadık. Ayrıca Ronaldo'dan bu yaz kulüpten ayrılacağına dair bir sinyal de almadık. Yeni sezon çalışmaları başladığında Cristiano'nun tekrar aramızda olması bizi mutlu edecek." dedi.



Kısa bir süre önce İtalyan basınından Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lizbon, Real Madrid ve Manchester United'ından birine gideceği yer almıştı. Juventus Kulübü, Cherubini'nin sözleriyle bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.



Geride kalan sezon Juventus'ta 44 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 36 gol attı ve 5 asist yaptı.



