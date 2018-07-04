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Federer, Wimbledon'da 3'üncü tura yükseldi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Roger Federer, Lukas Lacko'yu set vermeden yenerek bir üst tura çıktı.

Kaynak: DHA
Federer, Wimbledon'da 3'üncü tura yükseldi
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04 Temmuz 2018 19:06
İsviçreli tenisçi Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Lukas Lacko'yu set vermeden yenerek bir üst tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3'üncü gününde, tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Slovak Lukas Lacko'yu 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Slovak rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Federer, 16 ace vuruşu yaptığı karşılaşmayı 1 saat 30 dakikada tamamlayarak adını üçüncü tura yazdırdı.

Geçen yılın şampiyonu İsviçreli tenisçi, bir sonraki turda Ivo Karlovic - Jan Lennard Struff maçının galibiyle karşılaşacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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