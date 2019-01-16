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Federer ve Wozniacki set vermeden turladı

Avusturalya Açık tenis turnuvasında tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu İsviçreli Roger Federer ve tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki rakiplerine set alma fırsatı vermedi.

Kaynak: AA
Federer ve Wozniacki set vermeden turladı
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16 Ocak 2019 11:17
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde son şampiyonlar Roger Federer ile Caroline Wozniacki üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ikinci tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu İsviçreli Roger Federer, ikinci tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Daniel Evans ile karşılaştı. 3 numaralı seribaşı Federer, toplam 2 saat 35 dakika süren maçta rakibini 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Melbourne Arena'da korta çıkan 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ikinci turda karşılaştığı ABD'li Mackenzie McDonald'ı 7-5, 6-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Wimbledon'da geçen sezon final oynayan 5 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson, ikinci turda turnuvaya veda etti. İlk seti 6-4 aldığı maçta ABD'li Frances Tiafoe'ye 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle boyun eğen Anderson, dünya klasmanında 39. sırada yer alan rakibine 3-1 yenildi.

Wozniacki zorlanmadan 3. turda

Tek kadınlarda son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, ikinci turda İsveçli Johanna Larsson'u 2-0 mağlup etti.

Toplam 66 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle geçen Wozniacki, üçüncü turda Maria Sharapova-Rebecca Peterson eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2017 ABD Açık şampiyonu 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Macar Timea Babos'u 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

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