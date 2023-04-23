Federasyonlardan 23 Nisan kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



TFF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılının gururla kutlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu meşaleyi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulu Önder 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' sözleriyle geleceğin teminatı olan çocuklara inancını ve güvenini göstermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken; aydınlık Türkiye'nin olduğu gibi futbolumuzun da geleceği olan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız."



TBF ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajını paylaştı. Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Tarihimiz için bir dönüm noktası ve kayıtsız şartsız millet egemenliğinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz. Gazi meclisimiz, 23 Nisan 1920'den bu yana demokrasimizin ve bağımsızlığımızın en büyük garantisidir. Atatürk'ün bütün çocuklara bayram olarak hediye ettiği, milli egemenliğimizin sembolü olan bu anlamlı gün aynı zamanda; dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak gibi yüce bir amacı da taşımaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gelecekte tüm insanlığın barış içinde yaşayacakları bir dünya inancının Türk milletince dışavurumudur. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."



TVF'nin mesajında ise "Milli egemenliğin sembolü TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 103. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



THF de mesajında, "Başta varlıklarıyla dünyamıza neşe katan değerli çocuklarımızın olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Öte yandan diğer spor federasyonları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.





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