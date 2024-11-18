Federasyonlarda 'Paris 2024' değişimi: 26 gitti, 27 kaldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonda başkanlık seçimi süreci de tamamlandı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 27'sinde başkanlar görevine devam etti.



Futbol, atıcılık, hentbol, tenis, atletizm, tekvando, oryantiring, briç, masa tenisi, üniversite sporları, işitme engelliler, kaykay, karate, modern pentatlon, eskrim, bocce-bowling-dart, vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi, hokey, motosiklet, dans sporları, satranç, halk oyunları, dağcılık, wushu kung fu, sualtı sporları ve geleneksel atlı spor dalları federasyonunun başkanları değişti.



Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından göreve Ogün Baysan getirildi. 5 Kasım'da yapılan genel kurulda ise başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi.



Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bıraktı.



Paris Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonunda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.



Kaykay Federasyonunun Fahrettin Yıldız ise bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.



Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:



Futbol Federasyonu: İbrahim Hacıosmanoğlu



Atıcılık Federasyonu: Murat Kocakaya



Hentbol Federasyonu: Mesut Çebi



Tenis Federasyonu: Şafak Müderrisgil



Atletizm Federasyonu: Ahmet Karadağ



Tekvando Federasyonu: Bahri Tanrıkulu



Oryantiring Federasyonu: Atilla Güler



Briç Federasyonu: Esat Murat Molva



Masa Tenisi Federasyonu: Kerim Koç



Üniversite Sporları Federasyonu: Mutlu Türkmen



İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Dursun Gözel



Kaykay Federasyonu: Fahrettin Yıldız



Karate Federasyonu: Ercüment Taşdemir



Modern Pentatlon Federasyonu: Serhat Aydın



Eskrim Federasyonu: Abdurrahman Karataş



Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Erhayat Özgür Bayazıtlı



Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu: Koray Girgin



Hokey Federasyonu: Mustafa Çakır



Motosiklet Federasyonu: Mehmet Sadık Vefa



Dans Sporları Federasyonu: Barış Korkmaz



Satranç Federasyonu: Fethi Apaydın



Halk Oyunları Federasyonu: Hüseyin Güler



Dağcılık Federasyonu: Ali Şenkaynağı



Wushu Kung Fu Federasyonu: Abdurrahman Akyüz



Sualtı Sporları Federasyonu: Kadir Sağlam



Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı



Güven tazeleyenler



Genel kurulu yapılan federasyonlardan 27'sinde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.



Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:



Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu



Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ



Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen



Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya



Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu



Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan



Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak



Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı



Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı



İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı



Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz



Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın



Judo Federasyonu: Sezer Huysuz



Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk



E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir



Halter Federasyonu: Talat Ünlü



Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk



Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız



Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören



Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer



Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu



Sutopu Federasyonu: Mete Erol



Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Alpaslan Erkoç



Ragbi Federasyonu: Nahit Şahin



Badminton Federasyonu: Ercan Yıldız



Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu



Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları İtalya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.



Paris 2024'te 8 madalya



Türkiye, Paris 2024'te 3 gümüş, 5 bronz madalyayla kazandı.



Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.



Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalyayı boynuna astı.



