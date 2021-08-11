Fedayi Aksoy, Çaykur Rizespor'un Akademi Direktörü oldu

Çaykur Rizespor, Akademi Direktörlüğü görevi için önemli bir isimle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
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Fedayi Aksoy, Çaykur Rizespor'un Akademi Direktörü oldu
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11 Ağustos 2021 17:05
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Akademi Direktörlüğü için tecrübeli isimle anlaştı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi, aynı zaman Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör eğitimcisi olan Fedayi Aksoy, Çaykur Rizespor'un Akademi Direktörlüğüne getirildi.


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