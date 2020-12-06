Perşembe günkü idmanda sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, fedakârlık yaparak sahaya çıktı. Hocasına oynamak istediğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, iğneyle Hatayspor maçında forma giydi.



NE YAPTI?

Attığı 62 pasın 55'ini doğru adrese gönderen Taylan, girdiği 8 ikili mücadelenin de 6'sını kazanmayı başardı. Sadece 9 kez top kaybı yaparken, rakiplerinin ayağından da 4 kez top çaldı.



