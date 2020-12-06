Fedakar Taylan Antalyalı!

Galatasaray'da son haftaların yükselen değeri Taylan Antalyalı, büyük fedakarlık yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Fedakar Taylan Antalyalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2020 12:30
Perşembe günkü idmanda sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, fedakârlık yaparak sahaya çıktı. Hocasına oynamak istediğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, iğneyle Hatayspor maçında forma giydi.

NE YAPTI?
Attığı 62 pasın 55'ini doğru adrese gönderen Taylan, girdiği 8 ikili mücadelenin de 6'sını kazanmayı başardı. Sadece 9 kez top kaybı yaparken, rakiplerinin ayağından da 4 kez top çaldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için