FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (Eylül 2023) Son dakika FED faiz kararı ne olur, beklentisi nedir?

FED Eylül ayı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Eylül ayı FED faiz kararı, binlerce yatırımcının odak noktasına girdi. Yatırımlarına yön vermeyi bekleyen birçok kişi, FED'in eylül ayı için açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 20 Eylül akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor.Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.Federal Rezerv (FED), faiz oranlarını artırırsa, dolar ve altın fiyatları üzerinde bir dizi etki yaratabilir. Ancak bu etkiler, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve karmaşık bir şekilde birbirine bağlıdır. İşte bu durumun olası etkileri:Dolar Değerlenmesi: FED faiz oranlarını artırırsa, ABD'deki yatırım getirisi artar ve bu da yatırımcıların daha fazla dolar talep etmelerine neden olabilir. Bu nedenle, doların değeri genellikle yükselir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarına sahip bir ülkede daha fazla getiri elde etmek için dolar alabilirler.Altın Fiyatları Düşebilir: Altın, genellikle bir "güvenli liman" varlığı olarak kabul edilir. Yani belirsizlik veya ekonomik dalgalanma dönemlerinde yatırımcılar altına yönelebilirler. FED'in faiz oranlarını artırması, alternatif olarak daha yüksek getiri sunan varlıkları daha çekici hale getirebilir ve altına olan talebi azaltabilir. Bu nedenle altın fiyatları düşebilir.Hisse Senetleri: FED'in faiz oranlarını artırması, genellikle hisse senetlerine olan talebi azaltabilir, çünkü yatırımcılar daha güvenli tahvillere veya mevduat hesaplarına yönelebilirler. Bu, hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olabilir.Emtia Fiyatları: FED'in faiz oranlarının artırılması, emtia fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Daha yüksek faiz oranları, işletmelerin kredi maliyetlerini artırabilir, bu da üretim maliyetlerini yükseltebilir ve emtia talebini azaltabilir.Ancak, bu etkiler kesin değildir ve piyasalar birçok farklı faktörün etkisi altındadır. FED'in faiz kararları, ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri, jeopolitik gelişmeler ve diğer birçok faktörle birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle, FED'in faiz oranlarını artırmasının dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmek karmaşıktır ve uzman görüşlerine dayanarak karar vermek daha mantıklı olabilir.FED yılda 8 toplantı gerçekleştiriyor. Eylül ayı itibariyle 6. toplantısını yapan FED'in 2023 yılı içinde gerçekleştireceği 2 toplantısı bulunuyor. Bu toplantıların ilki 1 Kasım ikincisi ise 13 Aralık'ta gerçekleşecek.Fed, 26 Temmuz 2023'te düzenlediği toplantının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.Faizler böylece 2022'den beri 11. kez artırıldı.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." denildi.Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.